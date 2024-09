Andora, dopo Genova e Pavia una convenzione con l’università di Parma per tirocini formativi negli uffici comunali

Dopo Genova e Pavia, il Comune di Andora ha firmato una convenzione anche con l’Università di Parma che permetterà agli studenti di fare tirocini formativi ad Andora.

“Siamo soddisfatti che la qualità delle esperienze professionali e i progetti portati avanti ogni giorno dagli uffici siano visti come una opportunità formativa per gli studenti da una così importante università italiana – ha dichiarato il Vice Sindaco Daniele Martino - L’accordo durerà 5 anni e permetterà tirocini formativi, curriculari e anche professionalizzanti, con indirizzi e obiettivi specifici per ogni studente. L'intento è offrire loro la possibilità di integrare fattivamente la formazione teorica offerta dall’Università con un impegno diretto nel mondo delle professioni".

La convenzione firmata con l’Università di Parma arriva dopo quelle già attivate con l’Università di Pavia e quella di Genova.

“Andora offre molteplici opportunità per gli studenti, sia nell’ambito delle Politiche Sociali, della Promozione Culturale e nell’ambito dell’Urbanistica – ha ricordato il vice sindaco Daniele Martino – Un esempio è l’accordo con Università degli Studi di Genova che ha definito la collaborazione reciproca in attività di ricerca, sviluppo ed innovazione nei settori dell’archeologia, relativamente all’indagine preventiva, alla campagna di scavi e alla ricostruzione storica dell’evoluzione del Borgo Castello".

"Il Comune di Andora offre, inoltre, supporto per attività quali lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea, l’organizzazione di visite indirizzate agli studenti e lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento e l’organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari. Per noi è assolutamente importante essere in forte sinergia con gli studenti e con tutto il mondo accademico” - conclude il vice sindaco Martino.