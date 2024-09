Pietra Ligure, incidente sulla via Aurelia: scooter finisce sul marciapiede, danneggiato un tabacchino (FOTO)

Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla via Aurelia, all'altezza dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Il conducente di uno scooter ha perso il controllo del veicolo per cause ancora in fase di accertamento, finendo la sua corsa sul marciapiede e travolgendo gli espositori del tabacchino situato nelle vicinanze.

L'impatto ha causato notevoli danni materiali: il distributore di sigarette è stato gravemente danneggiato e la cassetta delle lettere divelta. Fortunatamente, al momento dell'incidente, nessun pedone si trovava sul marciapiede, evitando così conseguenze ben più gravi.

Immediatamente allertata, la centrale operativa del 112 ha dispiegato sul posto i mezzi di soccorso. Sono intervenuti gli operatori di Pietra Soccorso e l'automedica, mentre la polizia locale ha avviato gli accertamenti del caso.

Il conducente dello scooter è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.