Peste suina: 5 nuovi casi tra Piemonte e Liguria, le positività salgono a 1.689

In Liguria, sono stati rilevati quattro nuovi casi tra i cinghiali, facendo salire il totale regionale a 1.022. I quattro nuovi casi liguri sono stati individuati tutti nella provincia di Genova: uno a Ne, dove il numero complessivo raggiunge sei casi, tre a Sant’Olcese, portando il totale a undici, e uno a Sori, dove i casi totali sono ora tre.

In Piemonte, non sono stati segnalati nuovi casi tra i cinghiali, ma è stato rilevato un nuovo focolaio in un allevamento suinicolo nel comune di Novara, che si aggiunge ai precedenti quattro focolai già segnalati a Trecate (due), Vinzaglio (uno) e Lignana (uno).

Con questo nuovo focolaio, il totale dei casi accertati in Piemonte sale a 667, includendo i cinque focolai negli allevamenti suinicoli. Il numero di Comuni piemontesi in cui è stata riscontrata almeno una positività alla peste suina africana aumenta così a 160.