Anche a Zuccarello frane e allagamenti: il borgo tra i più belli d'Italia piegato dal maltempo

L'ondata di maltempo che ha interessato il ponente savonese e devastato il territorio ingauno, non ha risparmiato neppure Zuccarello, uno dei Borghi più belli d'Italia.

Nella notte, il piccolo borgo patria dei Del Carretto è stato travolto da frane e allagamenti che hanno colpito strade, piazze e alcune abitazioni, lasciando la comunità a fare i conti con ingenti danni. Tra acqua e fango, il borgo medievale ha vissuto ore drammatiche, ma lo spirito combattivo degli abitanti e dei volontari è entrato subito in azione per far fronte all'emergenza.