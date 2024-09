Albissola Marina e Albisola Superiore, più iniziative e condivisione per la promozione turistica

Due località balneari del Levante Savonese con una forte vocazione turistica. Albissola Marina e Albisola Superiore fanno parte della rete di Ligurian Riviera e sono impegnate nella valorizzazione e nella promozione del territorio con interventi e iniziative che possano conquistare nuove nicchie di mercato in Italia e all’estero.

"Così come previsto dall’accordo sottoscritto con Ligurian Riviera, oltre al CLT provinciale, periodicamente viene riunito il CLT comunale al quale partecipano tutti i soggetti coinvolti nella riscossione dell’imposta di soggiorno – spiega Gianluca Nasuti, sindaco di Albissola Marina - Questi momenti di confronto e condivisione sono sempre importanti per delineare azioni specifiche che vanno a rendere maggiormente incisive le scelte strategiche adottate a livello provinciale. Particolare attenzione viene riservata alla condivisione per ciò che riguarda all’organizzazione di iniziative sul territorio per fare in modo che ognuno si senta coinvolto e che quindi ogni evento sia il più partecipato possibile anche dalle attività del paese".

A questo si aggiunge poi una attività di controllo del mercato immobiliare e di tutte quelle soluzioni turistiche non in regola che possono danneggiare la destinazione e l’esperienza del turista che arriva ad Albissola Marina e in tutta la Ligurian Riviera. Ad Albisola Superiore la strategia e la programmazione turistica e di marketing territoriale portata avanti dall'Amministrazione Comunale è tarata sulle esigenze del territorio e degli operatori turistici.

"Ma soprattutto in linea, personalizzata sulle caratteristiche e potenzialità cittadine, con quella della Ligurian Riviera – sottolinea Luca Ottonello, vicesindaco - C'è sempre molto da fare e che si potrebbe fare di più e meglio ma sulla base delle risorse a disposizione e del gettito dell'imposta di soggiorno comunale si cerca di andare in ordine di priorità. La stagione turistica principe per Albisola che è l'estate, anche per quest'anno è stata positiva, sia in termini di presenze sia di partecipazione e soddisfazione per il palinsesto di eventi e spettacoli. Nonostante la rappresentanza delle associazioni di categoria degli operatori alberghieri sia assente, la collaborazione prosegue con i referenti delle categorie degli altri operatori turistici extra-alberghieri, come le agenzie immobiliari che lavorano con gli AAUT, allo scopo di conoscere i fabbisogni e le esigenze del turista e così declinare gli investimenti e le scelte programmatiche nella maniera più efficace possibile".