Elezioni regionali, Andrea Orlando ad Albenga: l'8 settembre nella sala San Carlo

Andrea Orlando – già ministro alla Giustizia e all’Ambiente - ha scelto Albenga per uno dei suoi primi incontri in vista delle elezioni regionali. L’appuntamento è fissato per domenica 8 settembre alle ore 18 presso la sala San Carlo.

"Questa rappresenta una scelta significativa, che dimostra l’attenzione rivolta al nostro territorio. Sottolinea anche un nuovo modo di fare politica. Quelo stesso modo che ha portato l’amministrazione comunale di centrosinistra ad essere riconfermata per la terza volta consecutiva alla guida di Albenga: con Giorgio Cangiano prima e con Riccardo Tomatis, due volte, dopo", commentano dal Pd Albenga.

"L'incontro sarà l’occasione per parlare delle esigenze della nostra comunità: dalla sanità agli investimenti per lo sviluppo in sicurezza delle attività produttive, agricoltura in primis. L'amministrazione di centrodestra a guida Toti, nonostante le innumerevole richieste di ascolto che si sono levate dal territorio, si è sempre negata. Per questo ripartire da un confronto serio è il primo passo per costruire insieme qualcosa di importante, che la nostra splendida terra merita", concludono i Dem.