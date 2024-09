Regionali, Francesca Testa si candida con Forza Italia

Terza puntata di presentazione dei candidati di Forza Italia alle prossime elezioni Regionali.

Il Cordinatore Regionale di Forza Italia Carlo Bagnasco ed il Commissario provinciale di Forza Italia Savona Luigi Pignocca presentano oggi il terzo candidato Francesca Testa, una giovane promessa del panorama politico savonese.

Francesca è un ingegnere meccanico, laureata al Politecnico di Torino, cresciuta a Carcare e residente ad Albissola Marina.

"Mi sono sempre sentita in dovere di restituire qualcosa al mio territorio che tanto mi ha dato; questa è l’occasione giusta. Con un’esperienza lavorativa ultraventennale come manager di importanti aziende e dopo aver girato il mondo, credo di avere la maturità giusta per mettermi in gioco, quindi accetto la sfida con entusiasmo", commenta la Testa.