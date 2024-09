La sede della Croce Bianca di Albenga compie 100 anni: il programma della festa

Oggi, sabato 7 settembre, Albenga celebra un evento storico: i 100 anni della sede sociale della Croce Bianca. I festeggiamenti avranno inizio alle 16.30 presso la sede lungo il fiume Centa, simbolo della solidarietà e dell’impegno che questa storica associazione di volontari porta avanti da oltre un secolo.

Fondata nel 1924, la sede della Croce Bianca di Albenga ha visto la luce grazie all'impegno della cittadinanza, che partecipò attivamente alla costruzione dell’edificio in prossimità della vecchia sede dell’ospedale ingauno. Il Comune di Albenga donò il terreno, mentre i militi si occuparono di raccogliere fondi e materiali necessari. Grazie all’aiuto di tante persone, il 7 settembre 1924 fu inaugurata, anche se ancora incompleta, la "casa di tutti i militi", diventata un punto di riferimento per la comunità.

Per decenni, l’edificio rimase nella sua struttura originaria, fino a quando, negli anni '90, venne ampliato per rispondere alle nuove esigenze operative. La crescita del numero di ambulanze e la necessità di spazi per la formazione dei volontari portarono alla costruzione di nuovi garage e sale riunioni. La sede è oggi il simbolo di un’associazione che, da sempre, svolge un ruolo fondamentale nella vita di Albenga, prestando soccorso con umiltà e dedizione.

I festeggiamenti per il centenario della Croce Bianca di Albenga, guidata da decenni dall'appassionato "Presidentissimo" Dino Ardoino, rappresentano un momento di orgoglio e riflessione per tutti coloro che hanno contribuito a far crescere la Croce Bianca, rendendola parte integrante del tessuto sociale della città. Un secolo di storia, solidarietà e servizio che oggi viene celebrato con tutta la comunità.

Ecco il programma della giornata di festeggiamenti:

Ore 16,30 Arrivo Consorelle

Ore 17,00 Saluto alle Consorelle

Ore 17,15 Saluti del Presidente e delle Autorità intervenute e benedizione della

Sede sociale da parte di S.E. Mons. Vescovo

Ore 17,45 Gemellaggio con la consorella P.A. Croce Bianca di Imperia

A seguire Apericena in compagnia

Ore 21,00 Concerto dell'Accademia Musico Vocale Ingaunia "Egidio Marcelli" presso il Teatro Ambra.