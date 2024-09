Arnasca d’Argento 2024, olio, tradizioni e muretti a secco: premiati Luigi Caricato, Giancarlo Isella e l'Agrario di Albenga

Si è svolto ieri pomeriggio, sabato 7 settembre, l'atteso convegno "Arnasca d’Argento", un appuntamento ormai tradizionale organizzato dalla Cooperativa Olivicola di Arnasco, con l'olio come tema principale. Tuttavia, oltre all’oro verde, l'evento ha focalizzato l'attenzione anche sulla varietà di oliva "Arnasca", sui muretti a secco e sull'economia agricola locale legata a questi elementi chiave del territorio.

L'edizione di quest'anno, dal titolo “L’Arnasca, una varietà unica al mondo”, ha visto la partecipazione di esperti e professionisti del settore. Tra i relatori, si sono distinti Tommaso Bodini, Antonella Mirone, Marco Rogliatti, Luigi Caricato e Samuele Cama, che hanno affrontato argomenti di grande interesse per i presenti. A seguire, si è tenuta la cerimonia di conferimento del Premio Gianni Alberti e dell’ambito riconoscimento Arnasca d’Argento.

Un evento collaterale, che riscuote sempre più successo anche a livello internazionale, è stato il Corso annuale di Muretti a secco, una tecnica agricola che ha consentito storicamente di creare superfici coltivabili laddove non esistevano, sostenute da muri di pietra, raccolta in superficie o cavata nella roccia. Il corso offre l’opportunità di apprendere i segreti di questa tradizione millenaria, che continua a mantenere viva una parte importante del patrimonio rurale ligure.

A chiudere la giornata, il presidente della Cooperativa Olivicola di Arnasco, Luciano Gallizia, ha premiato con l’Arnasca d’Argento 2024 il giornalista ed editore Luigi Caricato e Giancarlo Isella, cittadino loanese, per il loro contributo alla valorizzazione della cultura legata all'olivicoltura.

Consegnato anche il Premio Gianni Alberti all'Istituto Agrario di Albenga.

Arnasca d'Argento 2024 – Motivazione del premio per Luigi Caricato

“Da una delle regioni olivicole italiane per eccellenza, la Puglia, sbarca a Milano dove, una grande lungimiranza, lo impone come scrittore, oleologo, giornalista, editore, nonché autore d diversi volumi dedicati all'olio extra vergine di oliva tra cui l'Atlante degli olii italiani. Coinvolgente e aggregante, con la sua energia ha ridato speranza e futuro al movimento oleario italiano, crea con successo il progetto "Olio Officina Festival" arrivato alla 14esima edizione. Pertanto, l'attribuzione dell'Arnasca d'Argento rappresenta un segno tangibile e un doveroso riconoscimento per l'attività culturale e promozionale. Come lo ha definito lo scrittore Giuseppe Pontiggia il "Papa dell'Olio".

Arnasca d'Argento 2024 – Motivazione del premio per Giancarlo Isella

“Arnasco gli ha dato i natali, diplomatosi geometra a Savona. Ha svolto la sua professione con passione, tenacia e professionalità a Loano. Tifoso accanito del Milan, professionista del Cruciverba, accanito lettore, nonno e dog sitter di rara eccezione, nella sua intensa e proficua attività professionale ha sempre seguito la realtà della nostra Cooperativa e del Comune di Arnasco. Chiamato a condividere le sue conoscenze professionali per la formazione della scuola dei muretti a secco dove svolge attualmente l'attività d direttore tecnico”.