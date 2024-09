Carcare punta su un bando regionale per realizzare un'area sportiva attrezzata all'aperto e un campo da beach volley

Il comune di Carcare mira a ottenere un finanziamento dal bando regionale per la promozione dello sport di base, un'iniziativa volta a incentivare la pratica sportiva non agonistica e a favorire il benessere psicofisico della popolazione. Con una dotazione finanziaria di 542.731,20 euro per l'anno 2024, questa gara rappresenta un’opportunità preziosa per i comuni che desiderano investire nella salute e nella socialità attraverso lo sport.

L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Rodolfo Mirri, ha sviluppato un progetto ambizioso e innovativo denominato "Carcare Attiva: Sport per TUTTI". L'iniziativa prevede la creazione di un'area sportiva attrezzata all'aperto e la costruzione di un campo da beach volley nelle vicinanze del polo scolastico-sportivo di via del Collegio.

Con un valore complessivo di 37.500 euro, il progetto rappresenta un intervento concreto e mirato a migliorare la qualità della vita dei cittadini. Lo sport non solo diventa un'occasione per prendersi cura del proprio corpo, ma anche un potente strumento di aggregazione sociale.

Il sindaco Mirri e la sua amministrazione sono convinti che l'iniziativa avrà un impatto positivo sulla comunità, soprattutto tra i più giovani, promuovendo uno stile di vita sano e attivo.