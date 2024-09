A Borgio Verezzi e Pietra Ligure una mattinata dedicata all'accoglienza delle alunne e degli alunni delle classi prime

Giornata di festa questa mattina nei plessi di scuola secondaria “N. Martini” di Pietra Ligure e “C. Sbarbaro” di Borgio Verezzi dell’Istituto comprensivo di Pietra Ligure.

Nel segno di una tradizione ormai consolidata, in anticipo rispetto alla prima campanella del 16 settembre, i docenti e tutto il personale hanno organizzato una mattinata dedicata all’accoglienza delle alunne e degli alunni delle classi prime. Una giornata pensata per favorire la socialità tra gli alunni provenienti da scuole primarie diverse e far conoscere, attraverso una caccia al tesoro sul territorio, i luoghi significativi dei due paesi.

Con l’ausilio di mappe, divisi in gruppetti, i numerosi partecipanti hanno dato vita a un percorso cittadino a tappe, ideato per valorizzare l'arte, la storia e la bellezza del nostro territorio. Un’ulteriore occasione per rinsaldare il forte legame tra la scuola e il territorio, libro aperto da esplorare, luogo e occasione di apprendimento multidisciplinare. L’entusiasmo e l’allegria dei ragazzi hanno colorato le vie dei due paesi.

All’Istituto comprensivo di Pietra Ligure la scuola è già iniziata! Un anno scolastico che si è già avviato, con un’offerta formativa potenziata, grazie alle linee di investimento del PNRR: lunedì hanno preso il via i laboratori di potenziamento della lingua inglese per gli alunni e si proseguirà nel corso dell’anno proponendo pomeriggi laboratoriali aggiuntivi. Inoltre le alunne e gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, potranno fruire di nuovi ambienti di apprendimento innovativi - laboratori stem, aule multisensoriali, aule musicali che consentiranno di costruire, in tutti gli ambiti disciplinari, un’azione didattica sempre più coinvolgente ed efficace.