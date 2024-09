Savona, il secondo lotto dell'Aurelia bis non passerà sotto all'abitato di Legino. Accolte le richieste del Comune

Un secondo tracciato che bypassa l'abitato di Legino. Tirano un sospiro di sollievo i residenti del quartiere del Ponente cittadino dopo l'assemblea di ieri sera, 11 settembre, dove il Comune ha illustrato il nuovo tracciato presentato da Anas per il secondo lotto dell'Aurelia Bis, da Corso Ricci al Casello autostradale.

La nuova soluzione prevede il passaggio più esterno all'abitato, sempre con arrivo in via Caravaggio, ma tagliando nella zona della Madonna del Monte, all'incirca dal ponte dell'autostrada.

L'incontro è stato organizzato dal Comune per raccogliere eventuali osservazioni e discuterne con Anas. Nei giorni scorsi Anas ha inviato a Palazzo Sisto le planimetrie con le modifiche al tracciato dell'Aurelia Bis in base al quale intende sviluppare il nuovo Piano di fattibilità tecnico economica e nelle prossime settimane ci sarà un incontro con tecnico per esaminare in maniera approfondita il progetto.

Il nuovo tracciato annulla quindi quello precedente e che preoccupava gli abitanti di Legino visto che passava sotto l'abitato. Era previsto quasi tutto in galleria, per 3864 metri e passaggio all'incirca nella piana di Legino, sotto la collina della Strà, sotto alla Scuola edile, università, zona Parco Marabotto, lo skatepark e via Bresciana.