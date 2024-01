Secondo lotto dell'Aurelia bis, al via i sondaggi del terreno in via Valcada e via Bonini

Dopo via fratelli Rey tocca a via Valcada e l'incrocio di via Bonini con Via Pietragrossa procedono i test del terreno necessari per la progettazione preliminare del secondo lotto dell'Aurelia Bis, quello destinato a collegare il tratto di corso Ricci con il casello autostradale di Legino. I test saranno avviati nei prossimi giorni.

La ditta Terrach ha ottenuto dal Comune l'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico per sondaggi geognostici. Dalla data dell'autorizzazione (del 10 gennaio) l'impresa avrà 30 giorni di tempo per fare partire i lavori, che dovrà concordare col Comando di Polizia Municipale e i lavori dovranno essere fatti entro 15 giorni dalla data di inizio lavori (salvo proroga motivata).

Il tracciato del secondo lotto dell'Aurelia bis è stato definito lo scorso aprile in un incontro tra Ministero delle Infrastrutture, Regione Liguria, Provincia di Savona, Comune di Savona, Anas e Commissario Straordinario e dopo aver scartato altre due ipotesi. Avrà una lunghezza di circa 3.964 metri, la maggior parte dei quali in galleria (3.820 metri) in galleria, 80 metri in trincea e 64 metri in rilevato e interessando una zona meno edificata, della città, con termine in via Via Caravaggio. Da lì gli automobilisti potranno raggiungere il casello autostradale a qualche centinaio di metri di distanza.