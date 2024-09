Scuola, il 16 settembre il via ma mancano gli insegnanti di sostegno. Cgil: "Docenti al 50%, lunedì non credo ci saranno le classi coperte"

" Permangono criticità legate al sostegno, i docenti sono infatti al 50%, ne manca ancora qualcuno e non credo che lunedì ci saranno tutte le classi coperte - spiega la sindacalista - Abbiamo perso dei docenti molto validi che hanno preso però il ruolo in province vicine. Ci sono cattedre accantonate per quanto riguarda i vincitori di concorso, con le classi che sono scoperte ".

Saranno quasi 29mila i bambini e ragazzi che lunedì torneranno sui banchi o inizieranno per la prima volta il loro percorso scolastico. Le problematiche come in ogni annata permangono e i punti interrogativi sono all'incirca sempre gli stessi: uno su tutti le cattedre scoperte. Dal sostegno passando a materie come la matematica (mancano 14 insegnanti) e l'informatica (11).

Nel frattempo nella giornata di ieri è stata pubblicata una nota esplicativa firmata dalla dirigente dell'ufficio scolastico provinciale Nadia Dalmasso, sul funzionamento del sistema di nomine dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per l'anno scolastico 2024/2025.

" L'informazione relativa al diritto del candidato alla riserva di posti ex Legge n.68/1999 non è visibile sulle graduatorie pubblicate, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR). La lettera 'R' presente nella griglia della graduatoria, non indica che il candidato è un riservista, bensi che lo stesso è ammesso con riserva in quanto il titolo d'accesso è straniero e la procedura di riconoscimento del titolo e ancora in corso - prosegue la dirigente - per i titoli di preferenza ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e ss. mm, gli stessi sono diversi rispetto ai titoli di riserva e comportano che, a parità di punteggio con un altro candidato, chi ha un titolo di preferenza ex D.P.R. 487/1994 ha priorità. Pertanto: un candidato con titolo di preferenza è nominato prima di un candidato con lo stesso punteggio ma senza titolo di preferenza ('non passa avanti') ".

" Visto le numerose richieste in merito al processo di selezione e nomina da GPS, lo scrivente ufficio fornisce i seguenti chiarimenti: i riservisti di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 (invalidi e orfani di guerra), al Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (congedati dalle Forze Armate) e al Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74 (operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito) hanno dei posti riservati per turno di nomina su tutta la classe di concorso (I e II fascia più eventuali incrociate I e II fascia) sulla quale è inserita la riserva, pertanto: un candidato riservista con un punteggio inferiore può essere nominato prima di un candidato non riservista con un punteggio superiore; un candidato riservista presente in una graduatoria incrociata può essere nominato prima di un candidato presente in prima o seconda fascia " viene spiegato.

"L'algoritmo incrocia la posizione, derivante dal punteggio, con le proprie scelte espresse (150 sedi), pertanto, qualora giunto il turno del candidato non siano più disponibili quelle precise scelte, il sistema salta il candidato e passa al successivo. (Ad esempio: Il candidato ha messo nelle scelte solo la supplenza annuale per l'Istituto X, ma giunto il suo turno nell'istituto X sono rimasti solo spezzoni. Il candidato viene saltato e il sistema passa al prossimo); sono stati nominati docenti che quest'anno sono passati di ruolo: come da nota n. 3092 del 30/08/2024 lo scrivente Ufficio per tempi tecnici non ha potuto cancellare i docenti già di ruolo dall'anno scolastico 2023/2024 (che nel frattempo sono stati esclusi manualmente dal sistema di nomina) e in più, ai sensi della normativa, non ha potuto cancellare chi sarebbe passato di ruolo l'1/09/2024, in quanto avente diritto a restare in GPS fino all'effettivo ruolo. Pertanto, nella citata nota l'Ufficio ha invitato i candidati di ruolo non interessati a ritirare la richiesta di nomina" viene concluso nella nota della dirigente.

"Abbiamo ricevuto tante telefonate da persone che vedevano nominate persone con punteggio più basso rispetto al loro. Avevano messo come preferenza una scuola che è stata data ad altri con punteggio più basso. In più si è aggiunto il servizio civile universale - continua Licia Cesarini - C'è stata una anomalia data anche da persone che non si sono cancellate avendo già accettato altri incarichi".

Sono inoltre ancora vacanti i posti legati al personale Ata. Proprio oggi è stata pubblicata la graduatoria provvisoria degli aspiranti disponibili a ricoprire l'incarico come assistenti amministrativi (DSGA). Sono disponibili le sedi di Andora-Laigueglia, Alassio, Albenga II, Pietra Ligure, Loano-Boissano, Sassello, Vado Ligure, I.I.S.S. Falcone di Loano, Liceo Calasanzio di Carcare.

"Sono rimasti dei posti nelle scuole e stanno chiamando da graduatorie d'istituto di terza fascia. Oggi o domani concluderanno queste nomine per averli lunedì. È un ulteriore aggravamento per le scuole perchè sono posti che dovevano dare di ruolo" conclude la segretaria Flc Cgil.