Scuola, la dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale: "Procederemo tempestivamente ai turni di nomina dei docenti"

"Tutti i passaggi necessari per garantire un sereno avvio dell’anno scolastico si sono conclusi nei tempi programmati".

A dirlo è la Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale Nadia Dalmasso nella sua lettera inviata ai dirigenti scolastici, alle studentesse e agli studenti, ai docenti, al personale Ata e ai genitori, in vista dell'avvio scolastico previsto per lunedì 16 settembre.

"Gli Uffici di questo Ambito territoriale procederanno, quanto più tempestivamente possibile, con progressivi turni di nomina dei docenti per far fronte alle rinunce dei designati. A Savona e provincia inizieranno l’anno 2024-2025 29.268 studentesse e studenti, ai quali auguro di coltivare i propri talenti e di affrontare ogni impegno con tenacia, determinazione e fiducia nelle proprie capacità - prosegue Dalmasso - Auguro inoltre un anno scolastico ricco di soddisfazioni ai Dirigenti scolastici, agli Insegnanti ed al Personale ATA, che provvedono e/o concorrono, ognuno per quanto di competenza, allo svolgimento dei delicati compiti di organizzare e gestire al meglio il regolare funzionamento degli Istituti scolastici".

"Certa dell’impegno assicurato per realizzare un ambiente di lavoro sereno e una costruttiva collaborazione con lo staff, i colleghi e le famiglie al fine di accompagnare i ragazzi nell’apprendimento e nella loro crescita personale, ringrazio tutti coloro che sono parte attiva della nostra Istituzione. Sono convinta che, con il prezioso contributo di ognuno di Noi, potremo rendere questo anno scolastico 2024-2025, un anno davvero speciale. Buon inizio e buon lavoro a tutti" conclude la dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale.