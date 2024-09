Sul Muretto di Alassio una piastrella dedicata a Nicola Berti, stella del calcio italiano

Nicola Berti, stella del calcio italiano, celebre soprattutto per la sua lunga carriera con l'Inter – con cui ha vinto lo scudetto, una Supercoppa italiana e due Coppe UEFA– e per il suo contributo alla Nazionale, vicecampione del mondo nel 1994, ha apposto ieri pomeriggio ad Alassio la sua firma per la piastrella a lui dedicata che verrà collocata sul Muretto.