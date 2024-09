"Il valore della comunità di vicinato: un ritrovo divenuto tradizione"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Nel quartiere Villette di Cengio, nella parte alta di via Vittorio Veneto A, si nasconde una comunità viva, composta da circa ottanta persone. Nonostante il ritmo apparentemente tranquillo delle giornate, i rapporti di vicinato qui sono fondati su solidarietà, sicurezza e rispetto reciproco. I ricordi di chi ha vissuto l'infanzia in queste strade sono pieni di giochi e momenti condivisi nei giardini o nei boschi circostanti, con famiglie unite da legami profondi".

"Oggi, questo spirito di comunità continua a vivere grazie all’impegno dei residenti, che ogni anno organizzano una grande tavolata comune, un evento divenuto una tradizione. Con oltre cinquanta partecipanti, la festa vede l'allestimento di tavoli nel piazzale di casa messo a disposizione da uno degli abitanti del quartiere, dove il cibo e il buon vino scorrono tra racconti di vita e risate. L'iniziativa, nata dal desiderio di trascorrere del tempo insieme, è il risultato dello sforzo collettivo dei vicini, sempre pronti a contribuire".

"Oltre alla festa, il senso di appartenenza è rafforzato dall'iniziativa di Simona, che ha creato il gruppo WhatsApp 'Emergenza via Vittorio Veneto A', un canale di comunicazione che garantisce sicurezza e supporto reciproco. Questo strumento è diventato essenziale per far sentire tutti più protetti e connessi, in un'epoca in cui la comunicazione "viso a viso" è spesso trascurata".

"La tavolata di via Vittorio Veneto A non è solo un momento di festa, ma un simbolo del valore del vicinato: una comunità che riscopre il piacere di stare insieme, costruendo legami duraturi e significativi".

Valerio Malfatto