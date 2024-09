Malore alla guida e schianto a bordo strada: è morta la donna coinvolta nell'incidente a Tovo San Giacomo

Non ce l'ha fatta la donna colta da malore alla guida nella serata di ieri, poco dopo le 19.30, lungo la Sp 4 a Tovo San Giacomo, all'altezza di via Rembado.

L'allarme era stato lanciato per il sinistro che aveva coinvolto il mezzo da lei guidato e sulla quale viaggiava assieme ad un'altra persona, finito per urtare il muretto a bordo strada, a ridosso del torrente Maremola.

Per entrambe le persone soccorse era stato disposto il trasferimento al Santa Corona di Pietra Ligure: una, in condizioni gravi poi purtroppo risultate fatali, in codice rosso mentre l'altra è stata ospedalizzata in codice giallo.