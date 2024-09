Arriva la terza edizione di SportUp Savona

Alla sua terza edizione torna SportUp Savona, la manifestazione organizzata da AD Communication in collaborazione con il Comune di Savona, che accoglie nelle piazze e nelle vie della città le società sportive di Savona e Provincia, con belle novità e innovazioni.

Una edizione che dedica agli sport zone tematiche, con un palco riservato alla danza, un ring per gli sport da combattimento, una zona riservata alle arti marziali e agli sport di squadra, un sorprendente galà del mare e un'area media attrezzata per presentazioni e conferenze, a cura dell’immancabile partner della manifestazione, Radio Jasper.

Ma anche una edizione che non dimentica le golosità del territorio, con un percorso enogastronomico personalizzato per la manifestazione e le realtà associative e di volontariato, con uno spazio riservato in Corso Italia.

Le aree interessate alla manifestazione saranno: Piazza Sisto IV, Via Manzoni, Via Astengo, Piazza Pertini, Corso Italia e la zona darsena sotto alla Torretta.

Si parte venerdì 20 settembre alle 17.30 con una suggestiva cerimonia di apertura in Piazza Sisto, alla quale seguirà la ormai tradizionale parata per le vie della città, guidata dalla Banda Forzano e dalla mascotte della manifestazione, Baletta. La parata terminerà poi in Piazza Pertini con un festoso concerto di musica anni '80 insieme a “Sound Machinery”.

Sabato 21 settembre sarà giornata dedicata, dalle 9 alle 19, alle attività in tutte le zone indicate, con una straordinaria esibizione dei maestri delle scuole di danza sul palco in Piazza Pertini, dalle 16 alle 18, combattimenti di pugilato e il Memorial Carlevarino sul ring in Via Astengo, esibizioni di tutte le attività sportive secondo la programmazione che potrà essere seguita sulla SPORTAPP dedicata e due grandi appuntamenti per gli sportivi: le presentazioni delle squadre della Rari Nantes e del Savona Calcio.

Alla sera di sabato, la manifestazione si sposterà sotto alla Torretta per il Galà del mare, nel quale tutte le società marinare parteciperanno a un momento coreutico con musica, giochi di luce e un’esibizione artistica a sorpresa.

Domenica 22 ancora attività, sfide, tornei ed esibizioni in tutte le zone e la strabiliante sfida simultanea di dama italiana in Piazza Sisto IV, con Baletta pronto a coinvolgere grandi e piccoli tra un tiro di golf e una sfida a baseball.

“Questa edizione si è ulteriormente accresciuta rispetto agli anni precedenti - dichiara l’organizzatore Domenico Amoroso - ringraziamo quindi tutte le società e gli atleti che partecipano con entusiasmo e facciamo il tifo per coloro che, impegnati in gare e competizioni, non potranno essere presenti.”

Per conoscere tutta la programmazione nel dettaglio, è possibile consultare il link https://appostrofo.it/?page_id=954.