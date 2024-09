"Cosa vuoi che io faccia per te?", esperienza per giovani con le "suore della Neve"

La comunità delle Figlie di Nostra Signora della Neve invita i giovani con più di vent'anni d'età a vivere un'esperienza di fede sul tema generale: "Cosa vuoi che io faccia per te?". "Inizia a scrivere la tua vita con un 'sì' invece di continuare a dire 'se'" - dicono le suore. "Hai mai pensato di chiederti seriamente come stai? Ciò che stai vivendo è un accontentarsi o è ciò per cui pensi valga la pena investire la tua vita? È tempo di decidere!".

L'iniziativa si divide in tre fine settimana, dalle ore 10 del sabato alle 16 della domenica. Il primo appuntamento sarà il 21 e 22 settembre presso la casa per ferie Villa Divin Redentore delle Carmelitane di Santa Teresa di Torino, sul tema "Chi sono? Di che cosa ho bisogno?". "La domanda a volte è più importante della risposta" - affermano le Figlie di Nostra Signora della Neve. "Aiutiamoci a scoprire le importanti domande della nostra vita".

Il secondo incontro sarà l'1 e 2 marzo presso il Monastero Santissima Trinità delle Benedettine del Santissimo Sacramento a Ghiffa, in Piemonte, dal titolo "Parlane con Gesù". "Condividiamo un'esperienza di preghiera" - invitano le suore della Neve. "La preghiera è una relazione di amicizia con Dio". Infine, il 17 e 18 maggio, nella casa di accoglienza "Vieni e vedi", in via Galileo Galilei 9 a Voghera, in Lombardia, si rifletterà e pregherà sul tema "Cosa posso fare per aiutarti?". "Dal Tu di Dio al tu dell'altro, e viceversa: viviamo e giudichiamo insieme un'esperienza di dono".

Le iscrizioni si possono effettuare entro sette giorni prima di ogni appuntamento, telefonando al numero 340 817 1395 o scrivendo un'e-mail all'indirizzo nivesgiovani@gmail.com.