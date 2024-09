"Alassio di Tutti" porta in Consiglio comunale le problematiche di Moglio, Caso e Cavia

Il prossimo Consiglio comunale di Alassio vedrà tra i punti dell’odg anche alcune problematiche segnalate dai cittadini delle frazioni di Moglio, Caso e Cavia ai consiglieri di minoranza di "Alassio di Tutti".

Nello specifico, si tratta di due mozioni, per Caso e Cavia, e un’interpellanza per Moglio. A spiegare le tre discussioni che si terranno nel corso della prossima seduta consiliare, sono gli stessi consiglieri comunali Jan Casella, Paolo Battisteli, Sara Griseri, Lorenza Paola, Franco Polli di Alassio di Tutti.

“C’è la bellezza esuberante, evidente, spumeggiante del mare e delle spiagge alassine. Come non notarla? Nonostante alcuni scempi cementizi, è lì, la vedi dalla macchina, dal treno, dall’aereo, a piedi. È la vetrina più luccicante della boutique che si chiama ‘Riviera di ponente’. Ma esistono altre bellezze. C’è quella più discreta, sobria, di mulattiere e carrubi, quella che ha bisogno di un secondo sguardo per farsi notare, ma che poi quando la scopri, ti entra dentro. E sto parlando della bellezza del nostro entroterra, Moglio, Solva, Caso. Le nostre frazioni di uliveti e macchia mediterranea che disegna le nostre colline”, scrivono in una nota.

“Qui gli abitanti aspettano ancora molte risposte da parte di chi, da tanti anni, ci amministra.

Alcune di queste zone sono oggettivamente abbandonate. Pensiamo ai mogliesi che ogni sera, al ritorno dal lavoro, devono affrontare la lotteria di trovare un posto auto, vista l’insufficienza degli attuali parcheggi - spiegano -, pensiamo agli abitanti di Caso, spesso chiamato anche ‘il Paese abbandonato’, i quali per raggiungere il cimitero devono percorrere una strada che versa in condizioni pietose, pensiamo a coloro che vivono in Cavia, ai disagi che affrontano lungo quella strada pericolosa e del tutto inadeguata”.

“Purtroppo le problematiche degli abitanti della collina sono molteplici. Queste tre questioni verranno discusse nel prossimo Consiglio comunale su iniziativa di noi di Alassio di Tutti.

Grazie ai cittadini di Moglio, Caso e Cavia che ci hanno segnalato queste problematiche – concludono -, faremo la nostra parte, al meglio delle nostre possibilità”.