Regionali, Rocco Invernizzi incontra i sindaci della Val Bormida: al centro il tema delle fragilità territoriali e la prevenzione del dissesto idrogeologico

L'assessore alassino Rocco Invernizzi, candidato di FdI alle prossime elezioni regionali, con Marco Bucci Presidente, vanta un curriculum amministrativo negli enti locali che lo ha più volte visto in prima linea durante eventi alluvionali nel proprio comune. Invernizzi comprende bene le fragilità del territorio ligure, sia lungo la costa che nelle aree più interne:

"Sto personalmente chiamando i colleghi amministratori valbormidesi per un costruttivo confronto sul tema delle fragilità territoriali. Ci sono molti elementi in comune e, ovviamente, tante specificità nell'affrontare l'argomento, che unisce, in caso di eventi calamitosi, costa ed entroterra".

Poi aggiunge: "La Val Bormida ha caratteristiche orografiche montane e pedemontane. I sindaci con cui mi sono confrontato mi hanno all'unisono confermato come, negli ultimi 10 anni di giunte targate centrodestra, le politiche praticate in materia di difesa del suolo abbiano portato un ottimo flusso di risorse economiche in tutti i comuni, per gestire le emergenze legate al dissesto idrogeologico, migliorando la possibilità di prevenzione e mitigazione degli eventi alluvionali".

Un risultato che merita di essere premiato elettoralmente in occasione delle prossime elezioni regionali, a favore di chi rappresenta quella continuità amministrativa.

"Metterò la mia esperienza amministrativa a disposizione dell'entroterra per continuare, insieme al Presidente Bucci, a investire risorse pubbliche a favore degli enti locali che metteranno tra le priorità la prevenzione in materia di difesa del suolo", conclude Invernizzi.