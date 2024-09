Salvadanai UILDM Albenga: "Un piccolo gesto per un grande supporto"

Da oltre 50 anni, UILDM Albenga si impegna a garantire servizi essenziali per le persone con disabilità e le loro famiglie. Grazie al contributo di tutti noi, finanziamo programmi fondamentali come il servizio civile, trasporti speciali e, da quest’anno, il nuovo progetto “Aiuto alle famiglie bisognose”. Ogni centesimo conta e può fare la differenza nella vita di chi ha più bisogno.

"Chi desidera partecipare a questa iniziativa e ospitare un salvadanaio nella propria attività può contattarci al numero 3703349391 oppure passare presso la nostra sede in via Roma 66 ad Albenga (sotto la biblioteca civica), il lunedì e il venerdì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:30 - spiega il presidente Michael Ferrante - Insieme possiamo fare la differenza e dare voce a chi lotta ogni giorno per migliorare la propria vita. Grazie per il vostro supporto!".