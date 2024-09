Carcare, svolta vicina per la sezione Primavera. Il sindaco Mirri: "Documenti pronti e consegnati"

Potrebbe essere ormai imminente la soluzione del problema che ha impedito l'avvio della Sezione Primavera dell'Istituto Comprensivo di Carcare, lasciando 19 bambini ancora in attesa di poter iniziare l'anno scolastico. La buona notizia arriva dopo settimane di attesa e incertezze per le famiglie.

All'inizio di settembre, la dirigente scolastica Raffaella Battiloro e il sindaco Rodolfo Mirri avevano informato i genitori che il servizio non poteva partire come previsto a causa della mancanza di un'autorizzazione regionale, necessaria per il corretto funzionamento della sezione. Questa difficoltà ha creato non pochi disagi, sia per i genitori che per i piccoli coinvolti.

In queste ore, però, la situazione sembra volgere al meglio. "I documenti necessari sono stati predisposti e inviati agli uffici competenti. Speriamo che la procedura si possa risolvere nel più breve tempo possibile", commenta il sindaco Mirri.

Il primo cittadino ha sottolineato come l'amministrazione comunale abbia seguito la vicenda con grande attenzione e impegno, consapevole dell'importanza del servizio per le famiglie del territorio.

"Come per tutte le questioni amministrative, ci sono delle tempistiche da rispettare, ma questa vicenda ci sta particolarmente a cuore perché riguarda i bambini. Gli uffici e l'amministrazione si sono mossi con rapidità ed efficienza", aggiunge.

Nonostante l’incertezza sui tempi esatti del ripristino del servizio, il sindaco ha voluto rassicurare le famiglie, garantendo che ogni sforzo è stato fatto. "Non posso fornire una tempistica precisa, perché la risoluzione non dipende più da noi, ma assicuro che abbiamo profuso il massimo impegno", conclude Mirri.