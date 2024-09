Plodio piange Oreste Patetta, ex assessore e appassionato di informatica

La comunità di Plodio piange la scomparsa di Oreste Patetta, ex assessore e consigliere comunale, ruolo ricoperto circa venti anni fa, venuto a mancare all’età di 73 anni.

Figura molto stimata e benvoluta, Oreste lascia un segno indelebile nel paese, grazie alla sua personalità generosa e al suo impegno costante per il bene della comunità. La sua passione per l’elettronica e l’informatica lo ha portato a fondare una propria impresa, trasformando il suo hobby in un lavoro che amava. Grazie alla sua intraprendenza e al suo spirito innovativo, ha contribuito a diffondere l'uso delle tecnologie in un'epoca in cui queste erano ancora agli albori.

Oreste, però, non si limitava al suo lavoro. Insieme alla sorella e al cognato, si era impegnato attivamente nel volontariato, offrendo il suo tempo alla Protezione Civile e al servizio antincendio boschivo. La sua presenza era un punto di riferimento per molti, sempre pronto ad aiutare la comunità in situazioni di emergenza.

Il sindaco di Plodio, Gabriele Badano, lo ha ricordato con parole affettuose: "Oreste era una persona buona che ha contribuito a rendere il paese migliore. Penso sia stato il primo cittadino di Plodio ad avere un cellulare, quando ancora erano grandi quanto una valigetta. Era avanti rispetto ai tempi, sempre curioso e innovativo. A nome dell’amministrazione comunale, esprimo le più sentite condoglianze alla sua famiglia".