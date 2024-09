Formazione, da lunedì al via il Career Day di Orientamenti 2024

Cinque giorni di scambio tra domanda e offerta di lavoro con imprese da tutta la regione Liguria, dal resto d’Italia, dall’Europa con la partecipazione della rete europea dei centri per l’impiego Eures (Germania, Polonia, Svezia e Austria) e, per la prima volta in assoluto, dal Canada con 140 posizioni disponibili in Quebec. L’evento, organizzato dalla Regione Liguria, tramite Alfa (Agenzia ligure per il lavoro, la formazione e l’accreditamento) con la collaborazione di Camera di Commercio di Genova, Camera Commercio Riviere di Liguria e Università di Genova, è ormai inserito, di diritto, tra i più importanti di questo genere a livello nazionale.