A Savona una mostra sulla resistenza non armata dei militari italiani internati nei lager nazisti

Dal 3 al 31 ottobre, Savona sarà teatro di un'importante esposizione culturale e storica: la mostra fotografica itinerante “Resistere, non piegarci”, dedicata alla resistenza senz’armi dei militari italiani internati nei lager nazisti tra il 1943 e il 1945. L'evento, che si svolgerà presso la Mostra Permanente delle Scienze Nautiche in Via Caboto, 2, verrà inaugurato giovedì 3 ottobre alle ore 17:00 e sarà visitabile ogni giovedì dalle 15:00 alle 18:30. Saranno disponibili visite in orari diversi su prenotazione, chiamando il numero 3475737910 (Prof.ssa Marcella Pera).

Questa mostra, patrocinata dalla Città di Savona, candidata a Capitale Italiana della Cultura 2027, e supportata da numerose associazioni tra cui ACLI Milanesi, il Centro XXV Aprile e l'Istituto del Nastro Azzurro, è curata da Stefano R. Contini, con la coordinatrice Gabriella Oliva. Il fulcro della mostra è l'opera “Muselmann” dell’artista Giuseppina Valeggi, che rievoca la tragica condizione degli internati nei campi di concentramento.

Accanto all’esposizione, sono previsti tre eventi culturali che si svolgeranno nelle settimane successive, arricchendo il percorso di riflessione sulla storia e sulla memoria.

Il primo evento si terrà venerdì 11 ottobre, alle ore 17:00, con la presentazione del romanzo giallo “Ostuni. Un’insospettabile presenza” di Luigi Del Vecchio. Pubblicato nel 2021, il libro racconta una serie di omicidi avvenuti nella città di Ostuni e indagati dal commissario Vito Berlingieri. All’evento interverrà anche l’Avv. Giovanni Convertini, Presidente della Federazione Provinciale di Brindisi dell'Istituto del Nastro Azzurro.

Durante la serata sarà presentata la ricostituita Federazione Provinciale di Savona dell’Istituto del Nastro Azzurro, intitolata al Generale Sergio Valdora. Seguirà una conferenza sulla legalità a cura del Generale Del Vecchio e il conferimento di tessere onorarie all’Associazione Amici del Nautico Leon Pancaldo e all'Associazione Italiana Combattenti Interalleati.

Il secondo evento, fissato per venerdì 18 ottobre, vedrà la presentazione del romanzo storico “Il sentiero di Wieliczka 1938” di Paolo Canavese. Ambientato in Polonia nel periodo prebellico (1938-1940), il libro segue la storia del minatore Milo e del suo cavallo Daluky, offrendo uno spaccato dei drammi umani e sociali dell'epoca. La presentazione sarà condotta dal Prof. Aldo Intagliata, con letture della Prof.ssa Mariateresa Canavese.

Il ciclo di eventi si concluderà venerdì 25 ottobre con la presentazione del volume “Partigiani non santi ma combattenti” di Corrado Leoni, dedicato alla resistenza partigiana tra il 1943 e il 1945. Introdotto dall'Ing. Antonio Rossello, Presidente della Federazione Provinciale di Savona dell'Istituto del Nastro Azzurro, l'evento avrà come ospite d'onore il Comm. Andrea Vinchesi, Medaglia d’Oro al Valore per le Vittime del Terrorismo, che racconterà la sua esperienza legata al sacrificio per la libertà e la giustizia.