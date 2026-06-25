Varazze, musica e itinerari nel centro storico per gli 80 anni del voto alle donne

Domani, venerdì 26 giugno, Varazze celebrerà a ritmo di musica gli 80 anni del voto delle donne: dalle ore 21 l’itinerario musicale “Al seggio senza rossetto” trasformerà il centro storico in un palcoscenico diffuso, un viaggio sonoro tra lo swing e il rock degli anni ’40 e ’50.

L’evento, organizzato dal Comune di Varazze in collaborazione con Corelli Musica, fa parte della rassegna “Varazze Città delle donne”, quest’anno intitolata “Una voce lunga ottant’anni”, in occasione dell’anniversario del primo voto delle donne in Italia (1946-2026). “Al seggio senza rossetto” richiama la raccomandazione del 1946 di non presentarsi alle urne con le labbra truccate, evitando così di macchiare e annullare la scheda elettorale. Quell’invito, oggi simbolo di emancipazione, diventa il fulcro di un itinerario musicale gioioso che rievoca l’atmosfera degli anni ’40 e ’50, non solo attingendo ai ritmi e alle sonorità di quei decenni, ma arricchendoli anche con i canti e i balli tipici liguri.

La serata si aprirà tra i caruggi del centro storico con l’energia di un percorso musicale itinerante. Ad esibirsi sarà il Quartetto Vittoria, che porterà i suoni dell’antica tradizione ligure grazie all’uso di piffero, cornamusa e fisarmonica. Un viaggio folk che racconta di viaggi, amori, inganni e speranze attraverso canti e musiche storiche della Liguria, dai monti al mare.

Contemporaneamente, piazza Sant’Ambrogio si accenderà con le atmosfere travolgenti dei Miky and the Red Rockets. La band proporrà uno spettacolo incentrato sul leggendario brano “Blue Suede Shoes” e su un repertorio dedicato ai grandi protagonisti della scena rock americana degli anni ’50, tra cui Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash e le pioniere femminili del genere come Wanda Jackson.

Per gli amanti dell’eleganza e delle armonie vocali, l’appuntamento è alle 21.30 in piazza De André con l’esibizione del gruppo Le Zeneixinn-e. Il quintetto farà risuonare il celebre ritmo sincopato di “Tuli, tuli, tuli, tulipan”, regalando al pubblico una performance di grande impatto melodico.

Il ritmo si farà infuocato dalle 21.30 in piazza Bovani grazie ai The Moochers. Il quintetto presenterà lo spettacolo “Caravan Petrol”, proponendo il loro travolgente e irresistibile “Italian Swing’n’roll”. La band offrirà una scaletta densa di grandi classici dello swing italiano da Renato Carosone a Fred Buscaglione (tra cui “Tu vuò fa l’americano”, “Mambo Italiano” e “O Sarracino”), mescolando l’energia del rock’n’roll a una spiccata verve ironica e alla tradizione napoletana.

A chiudere ufficialmente questo straordinario percorso culturale e musicale sarà nuovamente il Quartetto Vittoria dalle ore 22 al Boschetto di Villa Croce. Lo spettacolo, intitolato “Me dixeiva ’n-a vota mae nonna”, offrirà un’ultima immersione guidata nei canti e nelle musiche della tradizione ligure, arricchita da ritmi di valzer, mazurche, monferrine e perigurdini.

Per consultare tutti i dettagli del programma è possibile visitare il sito e i canali social varazze.it e corellimusica.it. La rassegna “Varazze Città delle donne” si concluderà sabato 27 giugno con il concerto della Banda musicale “Cardinal Cagliero” in piazza Bovani alle ore 21. Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito.