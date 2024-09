Vandalizzato il point elettorale di “Marco Bucci Presidente” a Genova

Neppure inaugurato e il point elettorale di 'Marco Bucci Presidente' a Genova è stato già preso di mira da chi sta sistematicamente vandalizzando tutto il materiale elettorale dei candidati di centrodestra. La mano ha tutta l'aria di essere la stessa che ha coperto di insulti altri manifesti, usando ossessivamente le stesse parole folli contro gli esponenti che sostengono 'Marco Bucci Presidente'.

“Questa volta però, finalmente, chi ha agito con sfrontatezza, in pieno centro e in pieno giorno, poco dopo le 13, è stato anche colto sul fatto, con il pennarello ancora in mano intento a scrivere sulla vetrata del Point – spiegano dalla Lega -. La cosa più triste e al contempo preoccupante, è che si tratta di una donna, il cui profilo è a disposizione degli inquirenti, così come probabilmente sarà anche facilmente identificabile dalle immagini delle telecamere della zona”.

“Si tratta di una donna che, con tutta probabilità, visto lo stile e la grafia utilizzati, ha già vandalizzato e offeso altri candidati. Una donna non più giovanissima, sulla settantina, avvolta in un impermeabile rigorosamente rosso, capelli accuratamente tinti color mogano. Un identikit che non restituisce il profilo di uno sbandato, di un vandalo occasionale, ma piuttosto di chi negli anni ha imparato a vivere la politica come una guerra contro il nemico che la pensa diversamente”, concludono.