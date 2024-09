Malpasso, via libera dai tecnici Anas: riaperta la strada tra Varigotti e Noli

E' stata riaperta intorno alle 15.45 di oggi, venerdì 27 settembre, la via Aurelia all'altezza del Malpasso, tra Varigotti e Noli, dove circa ventiquattr'ore prima si era verificato un leggero smottamento. A comunicarlo, in una nota, l'Anas.

A causa delle intense piogge del primo pomeriggio di ieri, al km 592, dove già nello scorso marzo si era verificato un episodio simile, è stata segnalata la presenza di pietre e massi di modeste dimensioni sulla carreggiata. Una situazione di non apparente preoccupazione che però, onde evitare il peggio, ha invitato alla prudenza, non potendo sapere l'esatta situazione sul crinale al di sopra della carreggiata.

Stamani, col miglioramento delle condizioni meteo, si è tenuto il sopralluogo da parte del personale tecnico di Anas e della ditta incaricata, è stato disgaggiato come d'uopo il materiale rimasto in sospeso e messa in sicurezza la parte di falesia interessata.