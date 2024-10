Savona, i giardini di piazza del Popolo senza luce da settimane, le nuove lampadine difficili da trovare

Luci spente da settimane nei giardini di piazza del Popolo. La segnalazione arriva dal gruppo Facebook "Savona da scoprire" che ha segnalato il problema più volte.

"Da più di un mese - spiega il gruppo - i giardini lato monte sono al buio. Abbiamo provveduto a fare diverse segnalazioni, ma ad oggi la situazione non è cambiata. Siamo consapevoli delle problematiche di quella zona e, purtroppo, non è frequentata da persone di buona condotta. Sperando in un intervento per il ripristino dell'illuminazione nel più breve tempo possibile".

Il Comune spiega che le luci e le strutture dei lampioni devono essere cambiate e a complicare le cose c'è stato il rallentamento del progetto Elena. "Le luci sono da cambiare - ha spiegato l'assessore ai Lavori Pubblico Lionello Parodi - ma sono difficili da trovare e per installare quelle nuove andrà sostituita anche la struttura del lampioni. Il tutto si dovrebbe risolvere nei prossimi giorni".

Nel progetto Elena sono coinvolti i 33 comuni che hanno aderito al Patto dei sindaci con grazie il supporto della Provincia e prevede interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici e degli impianti di proprietà della Provincia di Savona e dei Comuni partecipanti.