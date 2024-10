Alassio pronta a celebrare il Centenario del suo Gruppo Alpini: domenica 6 ottobre i festeggiamenti

La Città del Muretto si appresta a rendere omaggio al Gruppo Alpini Alassio, in occasione del suo Centenario.

Il gruppo alassino nasce infatti sei anni dopo la fine del primo conflitto mondiale per volontà di alcuni reduci superstiti del teatro di guerra posto ai confini con l'Austria e di qualche sopravvissuto alla campagna d'Africa. È così che nel 1924 ad Alassio si forma “il Gruppo Alpini”, che rimarrà attivo fino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, nel corso della quale perderà la vita sul suolo di Russia anche l'Alpino Luigi Bottaro, nativo della frazione alassina di Moglio e decorato con la Medaglia d'Argento al Valore Militare, alla cui memoria verrà intitolata la nuova sede nel 2011. Il gruppo di Alassio riprenderà vita nell'immediato dopoguerra per iniziativa del capitano Mario Bacchetta, che ne diventerà il capogruppo. Lo seguiranno in ordine gli Alpini Michele Viglietti, Silvio Gervasoni ed Ezio Porcella, capogruppo attuale.

I festeggiamenti di quest'anno, organizzati col patrocinio dell'Assessorato al Volontariato del Comune, si svolgeranno domenica 6 ottobre con il seguente programma: alle ore 8,30 si terranno l'ammassamento e la colazione alpina presso sede la sede del Gruppo Alpini Alassio, in via Robutti; alle ore 9,15 si terrà la cerimonia dell'Alzabandiera e verrà reso onore ai Caduti presso il Monumento ai Caduti; alle ore 9.30 partirà il corteo che percorrerà le vie cittadine; alle ore 10.15 si terranno le allocuzioni presso il Monumento agli Alpini in Piazza Quartino, cui seguirà, alle ore 11, la Santa Messa presso la Collegiata di di Sant'Ambrogio.

A conclusione delle celebrazioni, si terrà un momento conviviale presso Piazza Quartino.