Pavimento pelvico, i benefici dell'Attività Fisica Adattata

"Molte volte la sanità funziona. Di recente, purtroppo, a causa di una brutta caduta, ho avuto occasione di frequentare il presidio ospedaliero albenganese e, in particolare il reparto di fisioterapia, del quale devo parlare veramente bene. In questo contesto sono venuta a conoscenza di una riabilitazione, portata avanti da molti anni, relativa al pavimento pelvico, che è quell’insieme di muscoli che sostiene tutti gli organi addominali. L’allenamento della muscolatura perineale rappresenta un’ottima strategia per combattere e prevenire molti fastidiosi disturbi, tra cui l’incontinenza urinaria".

"Questo tipo di rieducazione tratta una sfera particolarmente intima della persona, ma, in realtà, oggi l’incontinenza è un problema più diffuso di quanto non si pensi, per cui è necessario uscire da quei tabù di alone e verità nascoste e si deve educare la popolazione a segnalarlo alle figure competenti. Questo perché spesso ci si adatta alla situazione come se fosse normale, invece mediante esercizi specifici e semplici abitudini si può in primis prevenire e poi risolvere il problema evitando sofferenza sia livello fisico sia psicologico. Non esiste un unico protocollo di cura, ogni individuo ha le sue caratteristiche specifiche, pertanto la durata, l’intensità e la tipologia di trattamento sono studiate su misura del singolo paziente".

"Da alcuni anni, inoltre, è nata dalla stretta collaborazione tra il distretto diretto dalla dott.ssa Grassi e, il reparto di Riabilitazione dell’ospedale di Albenga, ed in particolare con la dott.ssa Garnero, una progettualità legata al benessere e al corretto stile di vita che ha portato a una vera e propria integrazione fra ospedale e territorio. Si tratta di una attività di prevenzione che rappresenta un mezzo per migliorare la qualità della vita".

"Fra i numerosi corsi di “Attività Fisica Adattata” proposti spicca quello dedicato al Parkinson che migliora la qualità della vita dei pazienti. Da pochi giorni, inoltre, è attivo ad Albenga, ma presto sarà esteso ad altre realtà locali, ed è specifico per le donne, il percorso di attività fisica specifico per il pavimento pelvico, condotto dalla dott.ssa Fulvia Maritano, già docente presso l’Università di Genova e responsabile dell’ambulatorio ospedaliero di Santa Corona, con l’apporto della fisioterapista Caterina Rosso, referente del progetto".

"L’accesso avviene dopo una visita effettuata dalla dott.ssa Garnero che valuta se la paziente deve effettuare inizialmente alcune sedute riabilitative individuali e successivamente accedere ai corsi, oppure accedere direttamente ai corsi di gruppo. Il progetto rappresenta una novità nel suo genere perché non solo serve come prevenzione ma, al termine gli utenti avranno gli strumenti per proseguire a casa gli esercizi. Per informazioni contattare il seguente numero: 0182546239 dalle 9:00 alle 12:30".