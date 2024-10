Albenga, ricorso di Dussmann sulla gara mensa scolastica: il Comune si costituisce parte civile

“Il Comune si è costituito parte civile nel giudizio promosso da Dussmann Service srl presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria. Il ricorso interessa anche l’iter della gara d’appalto. Vedremo come si esprimeranno al Tar della Liguria, speriamo con tempistiche veloci. Attenderemo la decisione definitiva”. Lo spiega l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Albenga Marta Gaia, sulla vicenda riguardante la sospensione, da parte del Tar, della determina dirigenziale del 23 settembre 2024, che affidava il servizio di somministrazione pasti nelle mense scolastiche alla Camst Soc. Coop. a rl, a pochi giorni dall'inizio della prestazione. Il provvedimento è stato adottato in seguito al ricorso di Dussmann srl, azienda che aveva gestito il servizio negli anni precedenti e che ha contestato l'esito della gara d'appalto. L'udienza è fissata per il 17 ottobre e il Comune di Albenga ha scelto quindi di costituirsi parte civile.

Nonostante il cambio di gestione improvviso e il provvedimento giuridico, gli alunni e le famiglie non hanno quasi subito disagi. Dussmann ha, infatti, temporaneamente ripreso la gestione delle mense, in attesa della pronuncia definitiva del Tar. “Nel corso della settimana, sono stata informata quotidianamente da parte delle insegnanti, sia sulla logistica che sulla qualità del servizio e ho avuto riscontri positivi: i pasti erano buoni e abbondanti - sottolinea Gaia -. C’è stato qualche problema per la registrazione delle famiglie, che avevano già provveduto con Camst e, in seguito a quanto accaduto, hanno dovuto ripetere le operazioni”.

Il Comune di Albenga aveva indetto la procedura di gara per l’aggiudicazione del “Servizio di ristorazione scolastica e sociale” lo scorso luglio. Due le offerte economiche pervenute da parte di colossi specializzati nel settore, rispettivamente Camst e Dussmann. Sulla base di criteri economici e qualitativi, Camst si era aggiudicata il contratto quadriennale raggiungendo un punteggio più alto della Dussmann. Il ricorso presentato dalla seconda, però, ha temporaneamente sospeso il risultato.