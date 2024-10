Celle, frana in via Lavadore: chiusa la strada

Si verifica una frana in via privata Lavadore nei pressi dei campi da tennis e il Comune di Celle decide di chiudere la strada fino a domattina.

"Agli abitanti della zona chiedo di restare in casa, abbiamo chiuso la strada. Stanno già intervenendo per sgombrare ma la terremo chiusa fino a domattina per dare modo di assestare il terreno - dice il sindaco Marco Beltrame - Ribadisco di prestare attenzione al rischio frane".

Alcune criticità sul territorio sono state individuate in via Pecorile, via Melina e via alla Costa.