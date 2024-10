Villanova d’Albenga, il 18 ottobre l'inaugurazione della nuova pista di atletica

Sarà inaugurata il 18 ottobre, alle ore 10.30, la nuova pista di atletica di Villanova d’Albenga. Lo ha annunciato con soddisfazione il sindaco Pietro Balestra che, per l’occasione, ha invitato gli atleti savonesi della Nazionale Italiana Luminosa Bogliolo, Ilaria Accame, Riccardo Berrino e Elena Carraro. Sarà presente anche Carlo Rosiello, presidente Fidal Liguria.

“Si tratta di un’opera di riqualificazione importante con cui confermiamo la nostra attenzione al mondo dello sport non solo perché in Liguria è una fucina di campioni, ma anche per l’impegno quotidiano profuso per la diffusione di valori agonistici positivi fra le giovani generazioni – ha dichiarato il sindaco Balestra – Chiudiamo un progetto a cui lavoriamo dal 2020 quando abbiamo vinto il bando “Sport e periferie” che ci ha permesso di ottenere 700mila euro dal Ministero dello Sport. Per completare tutti gli interventi, abbiamo aggiunto fondi comunali per 50mila euro grazie a un mutuo concesso dal Credito sportivo”.