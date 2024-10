"Creatività e tecnologia: il futuro dei servizi tecnici con S.G.A.", appuntamento il 25 ottobre a Loano

Si terrà il 25 ottobre, alle ore 16.00 nella splendida cornice della sala Portofino di Loano 2 Village, la prima convention aziendale annuale di S.G.A., azienda di servizi tecnici che opera con successo nei settori della progettazione architettonica e urbanistica, nonché dell’ingegneria strutturale ed energetica. Fondata a Pietra Ligure da Giuseppe Alessandro Salamone, attuale amministratore unico, la S.G.A. racconta così il suo percorso di crescita e sviluppo, offrendo un’occasione unica per presentare i traguardi raggiunti e gli obiettivi futuri.

L’evento, dal titolo "Creatività e tecnologia: il futuro dei servizi tecnici con S.G.A.", vedrà la partecipazione dello staff aziendale e di alcuni ospiti di rilievo, con l’obiettivo di approfondire temi di grande rilevanza per il settore e discutere le strategie future che l’azienda intende adottare per affrontare le sfide del mercato.

Tra i relatori della Convention l'Avvocato Sarah Orso, Direttore Amministrativo di S.g.a., che dirige l’area gestionale dell’azienda e l'architetto Gianmaria Gambetta, Direttore Tecnico di questa realtà aziendale che opera - oltre che nella sede di via Garibaldi 13 a Pietra Ligure - anche nella sede di Genova, in via Frugoni 5.

Riqualificazione urbana, residenziale e turistico ricettiva; appalti pubblici; riqualificazione energetica; direttiva Bolkestein e un focus approfondito sulle novità del cosiddetto decreto Salva Casa. Questi gli argomenti che verranno approfonditi nel corso dell'incontro dai responsabili di settore, l’Ing. Chiara Baraldi, la Dott.ssa Monica Maiurano, l’Ing. Gianluigi Spadari e l’Arch. Marco Gandolfo. Tra gli ospiti di spicco vi saranno l’ingegnere Roberto Vallarino, rappresentante regionale di Oice e amministratore delegato di Itec Engineering, Massimo Arimondo, vicepresidente di Ance Savona, e Ranieri Villa, global Investment and Innovation Incentives Leader di STS Deloitte in Italia.

Al termine degli interventi, i partecipanti avranno modo di confrontarsi in modo più informale durante un aperitivo che si terrà nella sala Luna Rossa del Loano 2 Village, offrendo l’opportunità di creare nuovi contatti e rafforzare collaborazioni esistenti.