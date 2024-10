Doppio appuntamento sull'autismo alla Ubik di Savona

Venerdì 11 ottobre, alle ore 18 presso la Libreria Ubik, si terrà un importante incontro sul tema dell'autismo, intitolato "Non si vede bene che col cuore...", organizzato dall'Associazione Guardami negli Occhi. L'evento vedrà la partecipazione di Gianfranco Vitale, autore del libro L'identità invisibile, insieme alla Dott.ssa Ilaria Parella, il Prof. Roberto Besio e Ilaria Ginka Bonanni. Le letture saranno a cura di Marzia Pistacchio e Liana Cappato.

L'autismo è una realtà spesso trascurata e poco conosciuta, e questo incontro rappresenta un'occasione per esplorare a fondo le complesse implicazioni cliniche ed educative legate a questa condizione. Si parlerà delle difficoltà che le famiglie affrontano quotidianamente, delle lacune legislative che offrono solo una tutela formale ai soggetti autistici, e della lotta per far emergere talenti che troppo spesso rimangono nascosti.

Sarà anche l'occasione per riflettere su progetti concreti e su come poter rispondere adeguatamente ai bisogni e alle aspettative delle persone coinvolte. E, perché no, si parlerà anche dei sogni dei familiari che, nonostante tutto, non hanno perso la forza di lottare per un futuro migliore per i propri figli.

A partire dal 10 e fino al 20 ottobre, per sensibilizzare ulteriormente sul tema dell’autismo, la libreria ospiterà una mostra di opere ad acquerello dell’artista Mattia Rizzo.