Albenga, in nove in un appartamento da 70 mq: mobilitata la polizia locale

Ieri mattina, giovedì 10 ottobre, gli agenti della polizia locale di Albenga sono intervenuti in piazza Europa, riscontrando il sovraffollamento abitativo in un alloggio di 70 mq che, per legge, può ospitare al massimo 5 persone.

A dare il via alle indagini è stata la segnalazione da parte di alcuni residenti della zona, che hanno notato un numero eccessivo di inquilini rispetto alle dimensioni dell’appartamento.

Gli accertamenti hanno visto la loro fase conclusiva ieri mattina, alle prime luci dell’alba, quando gli uomini e le donne del Comando di via Bologna, sicuri di trovare ancora tutti gli occupanti, hanno effettuato l’accesso nell’appartamento, riscontrando che lo stesso era occupato da 9 persone, tutti cittadini del Bangladesh.

Gli agenti hanno contattato il proprietario dell’immobile, informandolo di quanto riscontrato, e hanno proceduto all’identificazione di tutte le persone presenti.

È risultato che, per 5 di loro, per lo più lavoratori in ristoranti della zona e non solo, non era stata fatta la comunicazione di ospitalità. La dichiarazione di ospitalità è un documento necessario per ospitare cittadini extracomunitari, da fornire obbligatoriamente alle autorità locali di pubblica sicurezza entro le 48 ore dall’arrivo del cittadino straniero, ed è solitamente richiesta per il rilascio, il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno. Da qui sono scattate le sanzioni previste per legge in casi di questo tipo.

“Interventi di questo genere sono particolarmente importanti, non solo per un controllo attento delle persone ospitate ad Albenga, ma anche per contrastare possibili fenomeni di sfruttamento che possono celarsi dietro situazioni di questo tipo - commenta il sindaco Riccardo Tomatis - Il Comune di Albenga ha ottenuto un finanziamento di 4 milioni di euro per il superamento degli insediamenti abusivi in agricoltura che, sul nostro territorio, si traducono per lo più proprio in un sovraffollamento abitativo in appartamenti o nell’utilizzo di immobili abbandonati, garage ed edifici non consoni a fini abitativi. Interverremo in maniera sempre più puntuale su queste tematiche, che ci stanno particolarmente a cuore".

Durante la mattinata di ieri, inoltre, gli agenti della Polizia Locale di Albenga hanno notato in via Carloforte un cittadino straniero che non era mai stato notato in zona prima. Fermato e identificato, sull’uomo è risultato gravare un mandato di cattura per scontare una pena detentiva. Lo stesso è stato condotto al Comando, foto-segnalato e portato nel carcere di Imperia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

"Questi arrivi incontrollati di persone ignote alle autorità non passano inosservati agli attenti controlli degli agenti della Polizia Locale di Albenga che, presenti sul territorio, ne conoscono i frequentatori - aggiunge l’assessore alla Polizia Locale Mauro Vannucci - È importante procedere con l’identificazione e il foto-segnalamento di tutti i soggetti presenti e con le relative segnalazioni ai competenti uffici della Questura per gli ulteriori accertamenti del caso. Nulla deve sfuggire ai sistemi di controllo delle forze dell’ordine".