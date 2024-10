Riparte la serie di incontri "Finale Aperto": primo protagonista Guido Olimpo col conflitto Iran-Israele

Riprendono gli incontri di Finale Aperto - dibattiti sul presente, la rassegna curata da Mimmo Lombezzi in collaborazione con l'Associazione Cento Fiori Eventi e con il patrocinio del Comune di Finale Ligure, dedicata ai grandi temi politici e sociali del mondo contemporaneo.

Il primo appuntamento della stagione '24-'25 si terrà sabato 12 ottobre, alle ore 18, presso la Libreria CentoFiori di via Ghiglieri a Finalmarina. Protagonista sarà Guido Olimpio con la conferenza dal titolo: "Iran - Israele, guerra di missili e colpi segreti".

Durante l'incontro, Olimpio illustrerà le dinamiche del conflitto in corso tra Iran e Israele, che è entrato in una nuova fase con l'eliminazione di figure chiave dello schieramento pro-Teheran. Saranno analizzati momenti cruciali del confronto, caratterizzato da sorprese dell'intelligence, trappole tecnologiche e l'uso di armi a lungo raggio, con implicazioni rilevanti per l'intero Medio Oriente.