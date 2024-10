Gemellaggio fra pesto di Andora a bagna cauda di Fossano nel segno della promozione

Gemellaggio fra pesto di Andora e Bagna cauda di Fossano nel segno della promozione reciproca dei territori. Successo ieri per i laboratori di degustazione di olio Evo e del pesto fresco a Fossano alla Storica fiera Coloratissimo autunno e nell'ambito della collaborazione fra comune di Andora, la Condotta Slow Food e il Comune di Fossano che ha ospitato anche laboratori di pesto al mortaio.

Fra poche settimane, l’8 dicembre, la condotta sarà a sua volta ad Andora, per proporre la Bagna cauda originale ai visitatori della Fiera del Vino.

Ieri a Fossano, presenze da record, fino al tardo pomeriggio, negli stand del Comune di Andora e della condotta Slow Food a Coloratissimo Autunno la storica fiera piemontese che ha visto il ritorno dei laboratori di degustazione dell’olio evo e del pesto fresco di Andora e un tripudio di aroma di Basilico Genovese DOP grazie ai laboratori di Pesto al Mortaio condotti da Simone Peirano coadiuvato da Maria Incardona, che hanno avuto molto successo.

“Abbiamo riscontrato un grande interesse per Andora, per i nostri prodotti locali in particolare per l’olio evo e il pesto, davvero molto ricercati - ha dichiarato Monica Risso, Assessore alla Valorizzazione delle tradizioni locali - Il laboratorio di Simone Peirano è andato avanti fino a sera e a esaurimento del basilico a disposizione. Fossano e il suo comprensorio sono bacini turistici importanti per Andora: abbiamo colto l’occasione per distribuire materiale promozionale e invitare il pubblico a visitare il nostro comune e conoscere i nostri produttori in occasione della imminente Camminata fra gli Ulivi e della Fiera del vino. Ringrazio la Condotta Slow Food e il Comune di Fossano per l’accoglienza, il fiduciario Marco Barberis per la perfetta organizzazione e diamo l’appuntamento a lui e ai suoi preziosi collaboratori ad Andora per l’8 dicembre quando saranno fra i protagonisti della Fiera di Molino Nuovo con la loro bagna cauda”.