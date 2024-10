Per la rassegna “Albenga Passato e Presente": “Il passaggio di Pio VII ad Albenga”

Primo appuntamento della Rassegna “Albenga Passato e Presente” proposta dalla Fondazione G. M. Oddi, con il Patrocinio del Comune di Albenga, Assessorato Turismo e Cultura, con la collaborazione di Mario Moscardini.

Si parte sabato 19 Ottobre 2024 alle ore 17, all'Auditorium San Carlo di Via Roma 58, con la conferenza “Il passaggio di Pio VII ad Albenga” con l'intervento di Giovanni Ansaldi e Mario Moscardini. Il 14 febbraio 1814 il Papa Pio VII, ancora prigioniero di Napoleone, sosta, durante il tragitto verso Savona, due giorni ad Albenga suscitando una straordinaria partecipazione all'evento di tutta la città, dai personaggi più importanti del clero e della nobiltà agli umili fedeli del tempo.

La breve sosta di Pio VII diventa per i due relatori l'occasione per aprire una finestra sulla realtà politica e religiosa di Albenga nel 1814 e mostrare i cambiamenti prodotti nella società ligure in generale e albenganese in particolare dal governo napoleonico. L'ingresso è gratuito e al termine della conferenza a tutti i partecipanti verrà offerto un rinfresco dalla Fondazione G. M. Oddi.