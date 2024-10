Albenga, chiusi temporaneamente gli uffici postali in via dei Mille per motivi di sicurezza

Ad Albenga, gli uffici postali di via dei Mille resteranno chiusi per alcuni giorni a causa della caduta di calcinacci dal soffitto, un imprevisto verificatosi ieri (14 ottobre) durante i lavori di ristrutturazione in corso in un appartamento situato sopra la sede.

Per garantire la sicurezza di utenti e dipendenti, la struttura è stata temporaneamente chiusa e le attività postali sono state trasferite in via Piave, 4.

L’attività in via Piave rimarrà operativa fino a quando i locali di via dei Mille non saranno dichiarati nuovamente sicuri.