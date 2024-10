Il maltempo sferza la Val Bormida: frane, allagamenti e strade chiuse. Mallare è la zona più colpita

La Val Bormida è stata duramente colpita dai violenti temporali che, nella giornata odierna, hanno causato frane, allagamenti ed esondazioni del fiume Bormida in diverse aree.

Tra i comuni più colpiti spicca Mallare, dove smottamenti e allagamenti hanno interessato numerose strade comunali e provinciali, provocando gravi disagi. In località Cadotto si è verificata una frana di notevole entità, mentre rii e il fiume Bormida hanno esondato, allagando alcune zone del paese.

Anche a Cairo Montenotte, nelle frazioni di Ferrania e Bragno, il fiume Bormida ha superato gli argini, costringendo alla chiusura temporanea di alcune strade: "La piena, proveniente da Mallare, ha fatto alzare il livello del fiume in maniera impressionante nell’arco di un’ora, ma i torrenti secondari sono rimasti sotto controllo", commenta il sindaco Paolo Lambertini. Lungo la strada che collega Ferrania ad Altare si sono verificati piccoli smottamenti, mentre la Sp 61, in località Ponte della Volta, è stata chiusa per allagamenti nella mattinata, per poi essere riaperta alle 17. Sorte simile per la Sp 29, a San Giuseppe, dove il sottopasso è stato temporaneamente chiuso per l'incapacità delle pompe di smaltire l'acqua; anche in questo caso, la strada è stata riaperta nel pomeriggio, intorno alle 16.

A Dego, la piena del fiume Bormida ha invaso il campo sportivo, causando alcuni danni, e un tratto della strada statale 29 "del Colle del Cadibona", al chilometro 119,500, è stato allagato, costringendo l'Anas a una chiusura temporanea.

Nel comune di Cosseria, la strada comunale Cornareto, che collega il paese a Carcare, è stata chiusa a causa dell'allagamento del sottopasso autostradale.

Il sindaco di Altare, Roberto Briano, ha commentato la situazione con queste parole: "Abbiamo vissuto una giornata complicata. L'area più colpita è stata quella vicina al fiume Bormida, in particolare l'area picnic e quella industriale, che però ha retto bene grazie ai recenti interventi di messa in sicurezza. Alcune zone del paese si sono allagate, ma, una volta aperti i tombini, l'acqua è defluita rapidamente. Siamo intervenuti prontamente anche per alcune piccole frane, grazie all’aiuto di una ditta specializzata. Domani sarà un’altra giornata impegnativa, con l’allerta arancione, poiché il terreno è già saturo e quindi più fragile. Tuttavia, grazie alla collaborazione con la Provincia e alla nostra Protezione Civile, siamo pronti ad affrontare l'emergenza".

A Carcare si è verificata una frana in località Negreppie, mentre il guado temporaneo, costruito all'interno del cantiere per i lavori di messa in sicurezza dell’autostrada, è stato travolto dalla forza del fiume Bormida.