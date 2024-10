Maltempo, piano d'emergenza per la raccolta dei reflui della discarica di Cima Montà

Con la grande quantità di pioggia di questi giorni di allerta c'è il pericolo che il sistema di raccolta delle acque superficiali e profonde della discarica di Cima Montà non sia sufficienti per lo smaltimento dei reflui.

La discarica ha un sistema di raccolta acque superficiali e profonde che vengono convogliate in un apposito pozzo di raccolta; da qui il refluo viene smaltito attraverso una condotta fognaria che, percorrendo tutta la vallata, collega il punto di raccolta alla fognatura comunale situata nei pressi della frazione di Montemoro (con autorizzazione del competente Consorzio per la Depurazione delle Acque Savonesi, in qualità di gestore delle fognature nere comunali).

La discarica è stata inoltre dotata di cisterne che vengono riempite in caso in cui la portata dei reflui, in seguito a forti piogge, sia tale da non consentire l'adeguato smaltimento attraverso la condotta fognaria.

I reflui verranno smaltiti con autobotti nel il tombino che si trova in Via Nazionale al Piemonte - Strada Provinciale SP 29, all'altezza di località Montemoro, immediatamente a valle del punto di raccordo tra la tubazione proveniente da Cima Montà e la rete fognaria pubblica.