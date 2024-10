Maltempo, Albenga: crolla un tratto di strada a Enesi, interventi in corso

Le forti piogge che hanno colpito il savonese nei giorni scorsi continuano a provocare danni. Questa mattina, 18 ottobre, sul territorio comunale di Albenga, un tratto di strada a Enesi, che conduce al canile, è crollato a causa del maltempo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la protezione civile, i tecnici del comune con la ditta Icose per l'intervento in urgenza, i carabinieri e la polizia locale, impegnati nella messa in sicurezza dell'area e nella valutazione dei danni.

Le piogge hanno eroso parte della carreggiata, con un grave dissesto provocato anche da un’ondata di fango che ha ricoperto un tratto ora inagibile. Si sta lavorando per organizzare un senso unico alternato al fine di garantire la circolazione in sicurezza.

Dopo la fine dell’allerta arancione, che ha interessato l’intera Liguria fino alle 7.59 di questa mattina, il centro operativo comunale di protezione civile di Albenga è stato chiuso alle 10.20.

Durante la notte e la mattinata, oltre all’intervento sulla strada crollata a Enesi, i soccorritori sono stati impegnati nella rimozione di detriti da diverse strade. In particolare, le operazioni hanno interessato la strada che conduce ad Arnasco, la zona nei pressi della scuola di Campochiesa e la strada di Regione dei Roberti a Salea. La situazione è stata monitorata costantemente per garantire la sicurezza della viabilità e prevenire ulteriori disagi dovuti al maltempo.