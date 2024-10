"Scuola futura", il Ministro dell'Istruzione Valditara a Savona: "Dobbiamo creare laboratori contro il bullismo"

Questi i temi affrontati al Teatro Chiabrera di Savona dal Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in occasione dell'evento conclusivo della tappa di Scuola Futura, il campus itinerante del Mim per promuovere la formazione sulla didattica innovativa e coinvolgere le comunità scolastiche sulle sfide del Pnrr.

"Non posso non ricordare il fatto di qualche giorno fa a Senigallia, il povero ragazzo che si è suicidato vittima del bullismo. Credo che la scuola debba sempre essere il luogo dell'amicizia, del sorriso, dell'entusiasmo. Dobbiamo creare laboratori contro il bullismo: non è più tollerabile che qualcuno venga bullizzato, che qualcuno arrivi a suicidarsi perché non regge più la pressione di alcuni compagni" ha detto Valditara.