Albenga, la proposta di Consorzio di bonifica per il Ponente e un piano invasi di Cia ottiene l'ok di Orlando

Un Consorzio di bonifica per il Ponente e un piano invasi. Ieri ad Albenga le proposte di Cia Agricoltori Liguria hanno incassato l’ok del candidato alla presidenza della Regione Liguria, Andrea Orlando.

“ Da tempo chiediamo un Consorzio di bonifica anche per il Ponente che permetterebbe di poter far interventi sia di progettazione che manutenzione per l'irreggimentazione delle acque – ha spiegato Stefano Roggerone, presidente di Cia Liguria -.Potrebbe essere anche unico in tutta la Liguria estendendo la competenza del Consorzio Canale Lunense che opera già alla Spezia".

"Per noi è un dettaglio - ha proseguito Roggerone - l’importante è che si faccia in fretta. Che si faccia qualcosa per evitare, ad esempio, che ogni volta Albenga vada sott’acqua o che ci siano continuamente frane senza controllo. Un Consorzio può lavorare alla progettazione di infrastrutture come gli invasi capaci di intercettare l’acqua e distribuirla quando serve: se a quel punto avessimo anche un Consorzio che la sa gestire in entrata e in uscita, possiamo dare una soluzione al problema idrico del nostro territorio, garantire sicurezza ai cittadini, sostenere le imprese agricoltori favorendo nuovi investimenti”.