Branca (Avs): "Fondamentale un piano strategico complessivo per le infrastrutture"

"Sicuramente quella delle infrastrutture è la criticità maggiore della nostra Liguria, proprio perché è una lingua di terra con difficoltà oggettive per come è strutturata. Abbiamo il problema delle autostrade, con code infinite per raggiungere anche città molto vicine tra loro. Poi c'è il tema dei pendolari, che soprattutto in quest'ultimo periodo hanno subito ritardi anche di due o tre ore, creando enormi difficoltà".

Gabriella Branca, candidata di Avs alle regionali propone un piano per affrontare il tema delle infrastrutture nella nostra regione.

"Riteniamo che sia necessario ridisegnare un piano strategico complessivo che tenga conto di tutti e tre gli aspetti del nostro territorio- spiega Branca - le infrastrutture autostradali, quelle marittime e quelle ferroviarie. La Liguria occupa una posizione assolutamente nodale, sia rispetto al resto d'Europa, sia rispetto al Piemonte e alla Lombardia. Quindi, razionalizzare il traffico di merci e persone è un obiettivo fondamentale".

Ma per infrastrutture si intendono anche quelle digitali, che permettono di collegare le località più decentrate e garantire numerosi servizi dei cittadini nell'acceso alle pratiche della pubblica amministrazione o di garantire altri servizi come quello legato all'istruzione o alla telemedicina.

"Anche qui abbiamo sicuramente molta strada da percorrere- prosegue Branca – perché anche dal punto di vista della fibra ci sono grandi difficoltà; è necessario che anche gli enti locali riescano a dotarsi in maniera adeguata della digitalizzazione". Un esempio della digitalizzazione è quello affrontato dal Comune di Savona che proprio con le risorse del Pnrr ha fatto sì che i cittadini potessero accedere a molte pratiche digitalmente. Un esempio per altri enti."Io credo di sì- conclude Branca - perché il nostro Comune ha investito oltre 2 milioni di euro nei progetti del PNRR proprio per portare avanti la digitalizzazione. Non solo, si tratta anche di avvicinare il cittadino ai servizi comunali e di facilitare l'accesso per il disbrigo di pratiche, che molte volte sono semplici."