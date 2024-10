Carcare, Schlein inaugura la nuova sede del Circolo Pd

"Domani, domenica 20 ottobre, sarà sicuramente una giornata importante, in quanto verrà inaugurato il nuovo Circolo del Partito Democratico di Carcare - Bormida, Pallare e Plodio. Sarà un momento di democrazia e partecipazione per Carcare. All'inaugurazione sarà presente la nostra segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein. Sono veramente onorato della sua importante presenza, ma desidero anche ringraziare tutti gli amici che si sono tanto prodigati affinché ciò accadesse".

Ad affermarlo è segretario del Circolo di Carcare, Simone Formento, che aggiunge: "In primis, voglio ringraziare il sindaco di Carcare, Rodolfo Mirri, il segretario regionale del Pd, Davide Natale, il segretario provinciale del Pd, Emanuele Parrinello, e il nostro candidato Pd alla carica di Consigliere Regionale alle prossime elezioni, Roberto Arboscello".

"Grazie di cuore a ciascuna e ciascuno: momenti come questi sono il più bell’esempio di come la nostra comunità democratica sia unita e orgogliosa", conclude Formento. Il taglio del nastro si terrà alle ore 15 presso i locali del Circolo in via Castellani 7.